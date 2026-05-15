Денис «Редис» Прокопенко сообщил о возвращении домой азовцев-защитников Мариуполя

Украине удалось вызволить из российского плена еще одну группу защитников Мариуполя. Домой вернулись 19 военнослужащих корпуса "Азов", оказавшихся в неволе во время упорных оборонительных боев за приморский город весной 2022 года. Радостное известие официально подтвердил командир военного подразделения Денис Прокопенко с позывным "Рэдис".

Иллюстративное фото

Руководитель корпуса поздравил своих подчиненных и собратьев с долгожданным прибытием на родную землю. Описывая эмоции от завершения длительного пребывания военных в застенках врага, Прокопенко подчеркнул: "Четыре года в российской неволе, и вот, наконец, встреча с родными".

Сейчас эвакуированных из плена бойцов ждет первоочередное медицинское освидетельствование, длительный процесс физической и психологической реабилитации, а также встреча с семьями после лет жесткой изоляции. Командование и государственные структуры продолжают работу над следующими этапами обмена, чтобы вытащить всех украинских пленников, до сих пор остающихся в руках оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что состоялся первый этап крупного обмена "1000 на 1000". Домой вернулись уже 205 украинских военных. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", – отметил украинский лидер.

Он отметил, что среди уволенных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и "Азовстале", Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.