День розпочався з резонансу: до кого НАБУ прийшло з обшуками

Вранці 21 жовтня співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), за повідомленнями народних депутатів, проводять слідчі дії щодо голови Національного банку України Андрія Пишного. Про це повідомили парламентарі Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Андрій Пишний. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Гончаренка, правоохоронці працюють безпосередньо у кабінеті керівника НБУ, а також за іншими адресами, пов'язаними з ним. Депутат повідомив про це у своєму Telegram-каналі, проте не навів подробиць щодо можливого кримінального провадження та предмета слідчих дій.

Железняк також заявив, що має інформацію про проведення заходів саме в кабінеті голови Нацбанку. При цьому парламентар супроводив повідомлення політичним коментарем про кадрові рішення влади.

На момент публікації офіційні відомства не надали публічних роз'яснень щодо ситуації. Невідомо, в рамках якого саме провадження проводяться слідчі дії, який процесуальний статус має Андрій Пишний і чи пов'язані заходи з можливими підозрами на його адресу.

Сам факт проведення слідчих дій не означає, що посадовцю вже пред'явлено звинувачення або оголошено підозру. Для встановлення обставин потрібні офіційні повідомлення правоохоронних органів.

Андрій Пишний очолює Національний банк України, який відповідає за грошово-кредитну політику, фінансову стабільність та регулювання банківського сектору країни.

Ситуація привернула увагу на тлі відсутності офіційних коментарів з боку НАБУ, САП та самого Нацбанку. Подальший розвиток подій залежатиме від того, які відомості правоохоронці оприлюднять про причини та результати вжитих заходів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи дійде підозра директору НАБУ "Укрпоштою": Смілянський зробив заяву.



