День начался с резонанса: к кому НАБУ пришло с обысками

Утром 21 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по сообщениям народных депутатов, проводят следственные действия в отношении главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Об этом сообщили парламентарии Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

По информации Гончаренко, правоохранители работают непосредственно в кабинете руководителя НБУ, а также по другим адресам, связанным с ним. Депутат сообщил об этом в своем Telegram-канале, однако не привел подробностей относительно возможного уголовного производства и предмета следственных действий.

Железняк также заявил, что располагает информацией о проведении мероприятий именно в кабинете главы Нацбанка. При этом парламентарий сопроводил сообщение политическим комментарием о кадровых решениях власти.

На момент публикации официальные ведомства не предоставили публичных разъяснений относительно ситуации. Неизвестно, в рамках какого именно производства проводятся следственные действия, какой процессуальный статус имеет Андрей Пышный и связаны ли мероприятия с возможными подозрениями в его адрес.

Сам факт проведения следственных действий не означает, что должностному лицу уже предъявлены обвинения или объявлено подозрение. Для установления обстоятельств необходимы официальные сообщения правоохранительных органов.

Андрей Пышный возглавляет Национальный банк Украины, который отвечает за денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и регулирование банковского сектора страны.

Ситуация привлекла внимание на фоне отсутствия официальных комментариев со стороны НАБУ, САП и самого Нацбанка. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие сведения правоохранители обнародуют о причинах и результатах проведенных мероприятий.

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