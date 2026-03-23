Дефіцит чи труднощі перекладу? Що насправді відбувається з поставками дизпалива в Україну

В українському інформаційному просторі поширилися суперечливі дані щодо запасів дизельного палива на весняний період. Поштовхом до обговорень став матеріал агентства Reuters, у якому з посиланням на аналітиків зазначалося, що хоча березень забезпечений ресурсом, ситуація у квітні залишається під питанням.

Дефіцит дизельного палива

За даними Reuters, Україна наразі критично залежна від імпорту з Європи через руйнування власної нафтопереробки. Агентство цитувало експертів, які вказували на складність переговорів щодо майбутніх періодів: "Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій".

Однак директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн назвав такі прогнози наслідком неправильного трактування ринкових звітів. Він запевнив, що ситуація є стабільною, а імпорт у березні відповідає показникам минулого року. За його словами, станом на зараз уже зарезервовано близько 40% обсягів на наступний місяць.

Експерт пояснив, що згадана в медіа "невизначеність" стосується виключно вартості ресурсу, а не його фізичної наявності. "Постачальники підтверджують обсяги, але остаточна вартість ще узгоджується. Це не має жодного стосунку до дефіциту", — наголосив Куюн, спростовуючи панічні вкиди.

Таким чином, ринок продовжує працювати у штатному режимі, формуючи резерви на квітень, а затримки у фінальних домовленостях є звичною комерційною практикою узгодження цін.

