Дефицит или трудности перевода? Что действительно происходит с поставками дизтоплива в Украину

В украинском информационном пространстве распространились спорные данные по поводу запасов дизельного топлива на весенний период. Толчком к обсуждениям стал материал агентства Reuters, в котором со ссылкой на аналитиков отмечалось, что хотя март обеспечен ресурсом, ситуация в апреле остается под вопросом.

Дефицит дизельного топлива

По данным Reuters, Украина критически зависима от импорта из Европы из-за разрушения собственной нефтепереработки. Агентство цитировало экспертов, которые указывали на сложность переговоров по будущим периодам: "Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий".

Однако директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн назвал такие прогнозы следствием неправильной трактовки рыночных отчетов. Он заверил, что ситуация стабильна, а импорт в марте соответствует показателям прошлого года. По его словам, по состоянию на сегодняшний день уже зарезервировано около 40% объемов на следующий месяц.

Эксперт пояснил, что упомянутая в медиа "неопределенность" касается исключительно стоимости ресурса, а не его физического наличия. Поставщики подтверждают объемы, но окончательная стоимость еще согласовывается. Это не имеет никакого отношения к дефициту", — подчеркнул Куюн, опровергая панические вбросы.

Таким образом, рынок продолжает работать в штатном режиме, формируя резервы на апрель, а задержки в финальных договоренностях являются привычной коммерческой практикой согласования цен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива спровоцировали резкий скачок цен на энергоносители, и эксперты предупреждают: рынок только входит в фазу турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.