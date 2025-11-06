Чоловік, який був водієм у кортежі американської акторки Анджеліни Джолі, якого зупинили представники миколаївського ТЦК, це 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького на ім'я Дмитро.

Де затриманий чоловік з кортежу Анджеліни Джолі – невідомо

Про це журналістам "Суспільне" розповів його брат Євген Пищиков. За його словами, Дмитро в армії не служив, але пройшов військову кафедру у льотній академії 10 років тому. У кортежі він опинився як волонтер від громадської організації.

"Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. У нього захворювання спини, через яке він не може повертатися. Він має свіже ВЛК 2025 року. Всі документи та волонтерське посвідчення були при ньому. Він придатний для служби в ТЦК і СП і тилових частинах забезпечення", — додав він.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, розповіла "Суспільному", що зараз його телефон вимкнено.

"Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, Вознесенську, ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежем. Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта", – додала вона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у командуванні Сухопутних військ ЗСУ наголосили, що жодного силового затримання охоронця Джолі не відбувалося, а поширені у російських медіа повідомлення виявилися перекрученими.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК, встановили особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все відбулося в рамках закону", — пояснило джерело у командуванні Сухопутних військ.