Где задержанный мужчина из кортежа Анджелины Джоли – неизвестно

Мужчина, который был водителем в кортеже американской актрисы Анджелины Джоли, которого остановили представители николаевского ТЦК, это 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого по имени Дмитрий.

Где задержан мужчина из кортежа Анджелины Джоли – неизвестно

Об этом журналистам "Суспільне" рассказал его брат Евгений Пищиков. По его словам, Дмитрий в армии не служил, но прошел военную кафедру в летной академии десять лет назад. В кортеже он оказался волонтером от общественной организации.

"Он не охранник Анджелины Джоли. Он не в розыске. У него заболевание спины, из-за которого он не может возвращаться. У него есть свежее ВЛК 2025 года. Все документы и волонтерское удостоверение были при нем. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", — добавил он.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, рассказала "Суспільному", что сейчас его телефон выключен.

"Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщение, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время звонил по телефону, сказал мне информацию, что в Николаевской области, Вознесенске, ТЦК. Что его задержали, он двигался вместе с кортежем. и он согласился. Он публичный человек в нашем городе. С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работают, покупают им автомобили, организуют постоянные собрания. У него пройден свежий ВЛК с июня этого года. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее преимущественно суставы позвоночника", — добавила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в командовании Сухопутных войск ВСУ отметили, что никакого силового задержания охранника Джоли не происходило, а распространенные в российских медиа сообщения оказались извращенными.

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Относительно ее телохранителя — это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК, установили личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все произошло в рамках закона", — объяснил источник в командовании Сухопутных войск.