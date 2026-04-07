Де в Європі найменше посміхаються: Україна посіла останнє місце в рейтингу щастя

У глобальному рейтингу щастя за 2026 рік Україна посіла 111-те місце серед 147 держав і стала найменш щасливою країною Європи. Про це свідчать дані дослідження World Happiness Report 2026, які проаналізувала аналітична платформа Visual Capitalist.

Згідно з результатами дослідження World Happiness Report, рівень щастя в Україні оцінено у 4,7 бала з 10 можливих. Це один найнижчий показник серед європейських країн. У попередні роки позиція України в рейтингу коливалася, але загалом залишалася низькою: у 2025 році країна також була на 111 місці, у 2024 році — на 105, а у 2023 році — на 92 позиції. До початку повномасштабної війни Україна перебувала на 98 місці.

Серед інших європейських країн із відносно низькими показниками опинилися: Туреччина – 5,3 бали; Болгарія – 5,7; Албанія – 5,7; Греція – 5,7; Молдова – 5,9; Угорщина – 5,9 та Португалія – 5,9. Однак навіть вони демонструють вищий рівень задоволеності життям, ніж Україна.

У глобальному рейтингу щастя вже кілька років лідирує Фінляндія. Країна отримала оцінку 7,8 бала з 10 і залишається найщасливішою державою не лише в Європі, а й у світу.

Автори дослідження наголошують, що рівень щастя в країнах залежить не лише від економічних показників. Важливу роль відіграють довіра до влади, соціальна підтримка, відчуття безпеки та стабільності в суспільстві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки українців називають себе щасливими попри війну.

Також "Коментарі" писали про найбільш нещасливу роботу. Які професії з найнижчим рівнем задоволення.