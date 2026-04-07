Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Где в Европе меньше всего улыбаются: Украина заняла последнее место в рейтинге счастья
Где в Европе меньше всего улыбаются: Украина заняла последнее место в рейтинге счастья

Украина заняла 111 место в мировом рейтинге счастья 2026 года - это наименее счастливая страна Европы.

7 апреля 2026, 11:30
Slava Kot

В глобальном рейтинге счастья за 2026 год Украина заняла 111 место среди 147 государств и стала наименее счастливой страной Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования World Happiness Report 2026, проанализированных аналитической платформой Visual Capitalist.

Где в Европе меньше всего улыбаются: Украина заняла последнее место в рейтинге счастья

Украина возглавила антирейтинг счастья в Европе. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования World Happiness Report, уровень счастья в Украине оценен в 4,7 балла из 10 возможных. Это один из самых низких показателей среди европейских стран. В предыдущие годы позиция Украины в рейтинге колебалась, но в целом оставалась низкой: в 2025 году страна также была на 111 месте, в 2024 году – на 105, а в 2023 году – на 92 позиции. До начала полномасштабной войны Украина находилась на 98-м месте.

Где в Европе меньше всего улыбаются: Украина заняла последнее место в рейтинге счастья - фото 2

Рейтинг счастья 2026 – Украина наименее счастливая страна Европы

Среди других европейских стран с относительно низкими показателями оказались: Турция – 5,3 балла; Болгария – 5,7; Албания – 5,7; Греция – 5,7; Молдова – 5,9; Венгрия – 5,9 и Португалия – 5,9. Однако даже они демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью, чем Украина.

В глобальном рейтинге счастья уже несколько лет лидирует Финляндия. Страна получила оценку 7,8 балла из 10 и остается самым счастливым государством не только в Европе, но и в мире.

Авторы исследования отмечают, что уровень счастья в странах зависит не только от экономических показателей. Важную роль играют доверие к власти, социальная поддержка, чувство безопасности и стабильности в обществе.

Источник: https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-happiest-countries-in-2026/
