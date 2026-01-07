Де та з ким Путін відсвяткував Різдво

Президент Росії Володимир Путін відвідав різдвяне богослужіння на території закритого військового об’єкта, який має безпосередній зв’язок зі структурами воєнної розвідки РФ. Про це стало відомо після аналізу місця проведення служби та оточення російського лідера.

Путін з військовими на Різдво

Офіційно в Кремлі заявили, що Путін побував на різдвяній службі в храмі великомученика Георгія Побідоносця в Підмосков’ї. Водночас з’ясувалося, що цей храм розташований на території центру спеціального призначення "Сенеж" у Солнечногорську — військової частини 92154.

Цей центр вважається елітним і входить до структури департаменту спеціальних завдань Головного управління розвідки Росії. Доступ на його територію суворо обмежений, а сам об’єкт використовується для підготовки спеціальних підрозділів.

Під час богослужіння поряд із Путіним перебували військовослужбовці, яких вдалося ідентифікувати. Найближче до нього стояв командир військової частини 92154 — генерал-майор ГРУ Олексій Галкін. Він отримав звання Героя Росії у 2002 році за участь у війні проти Чечні.

Окрему увагу привернула ще одна деталь: цього року Путін уперше виступив із промовою безпосередньо всередині храму. Під час звернення він заявив, що російські військові нібито захищають батьківщину "за святим дорученням Господа".

Експерти звертають увагу, що поєднання релігійної риторики з присутністю керівництва військової розвідки підкреслює намагання Кремля сакралізувати війну та надати їй псевдорелігійного виправдання, зокрема в середовищі силових структур.

