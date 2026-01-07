logo

BTC/USD

90682

ETH/USD

3138.3

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Где и с кем Путин отпраздновал Рождество
commentss НОВОСТИ Все новости

Где и с кем Путин отпраздновал Рождество

Владимир Путин отметил Рождество на территории закрытой воинской части под Москвой, в храме, входящем в структуру спецподразделений ГРУ

7 января 2026, 21:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение на территории закрытого военного объекта, имеющего непосредственную связь со структурами военной разведки РФ. Об этом стало известно после анализа места проведения службы и оцепления российского лидера.

Где и с кем Путин отпраздновал Рождество

Путин с военными на Рождество

Официально в Кремле заявили, что Путин побывал на рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. В то же время, выяснилось, что этот храм расположен на территории центра специального назначения "Сенеж" в Солнечногорске — воинской части 92154.

Этот центр считается элитным и входит в структуру департамента специальных задач Главного управления разведки России. Доступ к его территории строго ограничен, а сам объект используется для подготовки специальных подразделений.

Во время богослужения рядом с Путиным находились военнослужащие, которых удалось идентифицировать. Ближе к нему стоял командир воинской части 92154 — генерал-майор ГРУ Алексей Галкин. Он получил звание Героя России в 2002 году за участие в войне против Чечни.

Отдельное внимание привлекла еще одна деталь: в этом году Путин впервые выступил с речью прямо внутри храма. Во время обращения он заявил, что российские военные якобы защищают родину "по святому поручению Господа".

Эксперты обращают внимание, что сочетание религиозной риторики с присутствием руководства военной разведки подчеркивает попытки Кремля сакрализовать войну и предоставить ей псевдорелигиозное оправдание, в частности в среде силовых структур.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кировоградской области правоохранительные органы расследуют дело о жестоком обращении с несовершеннолетней девушкой в детском доме семейного типа. По данным следствия, ребенка с инвалидностью систематически лишали возможности свободно передвигаться, применяя физические ограничения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/putin-otprazdnoval-rozhdestvo-na-territorii-zakrytoj-voinskoj-chasti-v-okruzhenii-ofitserov-hru-smi-1769540.html
Теги:

Новости

Все новости