Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение на территории закрытого военного объекта, имеющего непосредственную связь со структурами военной разведки РФ. Об этом стало известно после анализа места проведения службы и оцепления российского лидера.

Путин с военными на Рождество

Официально в Кремле заявили, что Путин побывал на рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. В то же время, выяснилось, что этот храм расположен на территории центра специального назначения "Сенеж" в Солнечногорске — воинской части 92154.

Этот центр считается элитным и входит в структуру департамента специальных задач Главного управления разведки России. Доступ к его территории строго ограничен, а сам объект используется для подготовки специальных подразделений.

Во время богослужения рядом с Путиным находились военнослужащие, которых удалось идентифицировать. Ближе к нему стоял командир воинской части 92154 — генерал-майор ГРУ Алексей Галкин. Он получил звание Героя России в 2002 году за участие в войне против Чечни.

Отдельное внимание привлекла еще одна деталь: в этом году Путин впервые выступил с речью прямо внутри храма. Во время обращения он заявил, что российские военные якобы защищают родину "по святому поручению Господа".

Эксперты обращают внимание, что сочетание религиозной риторики с присутствием руководства военной разведки подчеркивает попытки Кремля сакрализовать войну и предоставить ей псевдорелигиозное оправдание, в частности в среде силовых структур.

