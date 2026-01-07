Где и с кем Путин отпраздновал Рождество

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение на территории закрытого военного объекта, имеющего непосредственную связь со структурами военной разведки РФ. Об этом стало известно после анализа места проведения службы и оцепления российского лидера.
Путин с военными на Рождество
Официально в Кремле заявили, что Путин побывал на рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. В то же время, выяснилось, что этот храм расположен на территории центра специального назначения "Сенеж" в Солнечногорске — воинской части 92154.
Этот центр считается элитным и входит в структуру департамента специальных задач Главного управления разведки России. Доступ к его территории строго ограничен, а сам объект используется для подготовки специальных подразделений.
Во время богослужения рядом с Путиным находились военнослужащие, которых удалось идентифицировать. Ближе к нему стоял командир воинской части 92154 — генерал-майор ГРУ Алексей Галкин. Он получил звание Героя России в 2002 году за участие в войне против Чечни.
Отдельное внимание привлекла еще одна деталь: в этом году Путин впервые выступил с речью прямо внутри храма. Во время обращения он заявил, что российские военные якобы защищают родину "по святому поручению Господа".
Эксперты обращают внимание, что сочетание религиозной риторики с присутствием руководства военной разведки подчеркивает попытки Кремля сакрализовать войну и предоставить ей псевдорелигиозное оправдание, в частности в среде силовых структур.