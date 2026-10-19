Де гроші на дороги Чернігова: вражаючі цифри фінансування

У Чернігові на 2026 рік передбачили понад 174 млн грн на поточний і капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі. Водночас обсяги фінансування цих напрямків суттєво відрізняються. Про це йдеться у відповіді виконавчого комітету Чернігівської міської ради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ремонт доріг. Фото: з відкритих джерел

Згідно з наданими даними, на поточний ремонт доріг у бюджеті Чернігівської міської територіальної громади заклали 88,3 млн грн. На момент підготовки відповіді профінансували 49,2 млн грн – близько 55,7% від передбаченої суми.

Інша ситуація склалася з капітальним ремонтом. На нього у 2026 році запланували 85,9 млн грн, однак профінансовано було лише 8,6 млн грн. Це приблизно 10% від загального обсягу бюджетних призначень.

Таким чином, за інформацією міськради, фінансування поточного ремонту просунулося значно далі, ніж капітального. Різниця помітна не лише у фактичних сумах, а й у частці профінансованих коштів.

Загалом на обидва напрямки ремонту вулично-дорожньої мережі передбачили 174,3 млн грн. Водночас на момент надання інформації сукупний обсяг фінансування становив близько 57,8 млн грн.

У відповіді міськради наведено бюджетні призначення та профінансовані суми. Причини різниці у фінансуванні, перелік конкретних об’єктів і строки виконання робіт у цьому пункті відповіді не уточнюються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Чернівцях у 2026 році на поточний ремонт об’єктів озеленення передбачили 4,4 млн грн, однак станом на 1 вересня фактично профінансували лише 27 821 грн. Такі дані Чернівецька міська рада надала у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".