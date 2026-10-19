Где деньги на дороги Чернигова: впечатляющие цифры финансирования

В Чернигове на 2026 год предусмотрено более 174 млн грн на текущий и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети. В то же время, объемы финансирования этих направлений существенно отличаются. Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Черниговского городского совета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Ремонт дорог. Фото: из открытых источников

Согласно предоставленным данным, на текущий ремонт дорог в бюджете Черниговского городского территориального общества заложили 88,3 млн грн. К моменту подготовки ответа профинансировали 49,2 млн грн – около 55,7% от предусмотренной суммы.

Другая ситуация сложилась с капитальным ремонтом. На него в 2026 году запланировано 85,9 млн грн, однако профинансировано было всего 8,6 млн грн. Это примерно 10% общего объема бюджетных назначений.

Таким образом, по информации горсовета, финансирование текущего ремонта продвинулось гораздо дальше, чем капитального. Разница заметна не только в фактических суммах, но и в доле профинансированных средств.

Всего на оба направления ремонта улично-дорожной сети предусмотрено 174,3 млн грн. В то же время на момент предоставления информации совокупный объем финансирования составил около 57,8 млн. грн.

В ответе горсовета приведены бюджетные назначения и профинансированы суммы. Причины разницы в финансировании, перечень конкретных объектов и сроки выполнения работ в пункте ответа не уточняются.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Черновцах в 2026 году на текущий ремонт объектов озеленения предусмотрели 4,4 млн грн, однако по состоянию на 1 сентября фактически профинансировали только 27 821 грн. Такие данные Черновицкий городской совет предоставил в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".