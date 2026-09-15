Ця ганьба ще точно дасть про себе знати: озвучено категоричну заяву про проблему Зеленського



















Звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора не поставить крапку в скандалі навколо прокуратури, а наступне кадрове рішення президента Володимира Зеленського може стати серйозним тестом для влади. Таку думку висловив керівник експертної групи Бюро аналізу політики політолог Віктор Бобиренко, коментуючи рішення Верховної Ради, яке підтримали 317 депутатів.

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Експерт різко оцінив ситуацію навколо Кравченка та вважає, що її репутаційні наслідки ще тривалий час відчуватиме українська влада.

"Ганьба ця буде нас переслідувати ще дуже довго. Ганьба за цим генеральним прокурором, який влаштував шоу", — заявив Бобиренко.

На його думку, тепер ключовим стане питання призначення наступного керівника Офісу генпрокурора. Політолог припускає, що процес може затягнутися, нагадавши про попередній тривалий період без повноцінного очільника прокуратури.

Водночас Бобиренко назвав одним із можливих виходів проведення відкритого конкурсу із залученням міжнародних експертів. За такої моделі президент формально збереже конституційне право внести кандидатуру, але претендент попередньо пройде незалежний відбір.

"Прокурор бажано, щоб був професіоналом, незалежним від президента, від якихось інших кіл", — наголосив політолог.

Іншим варіантом він назвав пошук компромісної кандидатури, яка не асоціюватиметься з конкретною політичною групою. Проте Бобиренко сумнівається, що влада погодиться на повноцінний конкурс.

"Скоріш за все Зеленський не почує нормальних людей і конкурсу не будуть проводити. Знов поставлять ще когось", — спрогнозував експерт.

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