Жодних ілюзій не повинно бути: у США попередилиУкракїну про страшний наказ Путіна

Розраховувати на швидку зміну позиції Кремля та припинення війни найближчими місяцями не варто. Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей щодо України й може спробувати використати майбутню зиму для нового тиску. Таку думку висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, останні переговорні контакти не продемонстрували готовності Кремля до реального компромісу. Волкер вважає, що стратегічна мета російського керівництва залишається незмінною.

"Путін не відступив ні на крок і не збирається. Тож ілюзій бути не повинно. Ціль Путіна — ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу та підкорити її як частину Російської імперії", — заявив дипломат.

Водночас Україна, на його переконання, правильно демонструє готовність до переговорів і припинення вогню, щоб Москва не могла перекласти на Київ відповідальність за продовження бойових дій. Проте Волкер сумнівається, що Кремль зараз справді зацікавлений у домовленості.

"Ніхто не повинен думати, що Путін дійсно збирається домовитися про припинення війни. Цього не буде", — наголосив він.

Одним із найефективніших інструментів тиску на Росію Волкер назвав українські далекобійні удари по нафтовому сектору та військовій інфраструктурі, які збільшують економічну ціну продовження війни. При цьому він вважає, що Вашингтон поки не створює достатнього тиску на Кремль.

"Я не думаю, що Путін буде готовий до припинення вогню до цієї зими. Він захоче використати зиму, щоб подивитися, чого зможе досягти. Зрештою, йому це не вдасться. І наступного року, думаю, у нас буде більше шансів на припинення вогню", — спрогнозував Волкер.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін переніс один із головних зовнішньополітичних заходів Кремля із Сочі до Москви на тлі посилення українських далекобійних ударів по території РФ. За даними Financial Times, на зміні місця проведення щорічного засідання Валдайського дискусійного клубу наполягала служба безпеки Путіна.