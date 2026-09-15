Этот позор еще точно даст о себе знать: озвучено категоричное заявление о проблеме Зеленского



















Увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора не поставит точку в скандале вокруг прокуратуры, а следующее кадровое решение президента Владимира Зеленского может стать серьезным тестом для властей. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы Бюро по анализу политики политолог Виктор Бобиренко, комментируя решение Верховной Рады, которое поддержали 317 депутатов.

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Эксперт резко оценил ситуацию вокруг Кравченко и считает, что ее репутационные последствия еще долго будут чувствовать украинские власти.

"Позор этот будет нас преследовать еще очень долго. Позор за этим устроившим шоу генеральным прокурором", — заявил Бобиренко.

По его мнению, теперь ключевым станет вопрос назначения следующего руководителя Офиса генпрокурора. Политолог предполагает, что процесс может затянуться, напомнив о предыдущем длительном периоде без полноценного руководителя прокуратуры.

В то же время, Бобиренко назвал одним из возможных выходов проведения открытого конкурса с привлечением международных экспертов. По такой модели президент формально сохранит конституционное право внести кандидатуру, но претендент предварительно пройдет независимый отбор.

"Прокурор желательно, чтобы был профессионалом, независимым от президента, от каких-то других кругов", — подчеркнул политолог.

Другим вариантом он назвал поиск компромиссной кандидатуры, которая не будет ассоциироваться с конкретной политической группой. Однако Бобиренко сомневается, что власти согласятся на полноценный конкурс.

"Скорее всего, Зеленский не услышит нормальных людей и конкурса не будут проводить. Снова поставят еще кого-то", — спрогнозировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что рассчитывать на скорую смену позиции Кремля и прекращение войны в ближайшие месяцы не стоит. Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей по отношению к Украине и может попытаться использовать предстоящую зиму для нового давления. Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.