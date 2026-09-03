«Цього не мало статися» : СБУ заявила, що передувало стрілянині у Києві

Служба безпеки України оприлюднила свою офіційну версію щодо неприпустимого збройного інциденту, який стався в Києві між оперативниками СБУ та представниками Головного управління розвідки Міноборони. Як з'ясувалося, конфлікт спалахнув під час проведення масштабної контрдиверсійної операції. Українській спецслужбі вдалося запобігти гучному вбивству, яке за завданням російських кураторів планувалося на День Незалежності.

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"У межах системної контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення фсб рф планувалося у День Незалежності нашої держави, — повідомили у відомстві. — Служба безпеки України отримала відповідну інформацію оперативним шляхом".

Об'єктом замаху мав стати один із лідерів російського опозиційного руху, який збирався відвідати Україну. Куратором та виконавцем цього злочину, за даними СБУ, виявився високопоставлений військовий з підрозділу розвідки.

"Зокрема, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР МОУ із спецслужбами рф, — зазначили в СБУ. — Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну".

Окрім ліквідації опозиціонера, фігурант нібито погодився на вбивства українських захисників за фінансову винагороду від ворога. Завдяки швидким діям контррозвідки, підготовку терактів було вчасно заблоковано.

"За наявними матеріалами, в межах спілкування з представниками спецслужб рф цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду, — наголосили у спецслужбі. — Завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено".

Надалі контррозвідники залучили підозрюваного до спеціальних перевірочних заходів. Затриманий військовий одразу пішов на співпрацю, розкривши агентурну мережу ворога та підтвердивши свої зв'язки з кураторами через докази у власному гаджеті.

"При цьому ця особа визнала факт контактів із фсб рф та надала СБУ відповідну інформацію, — додали у відомстві. — Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину. Служба безпеки задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником фсб".

Через щире каяття та активну допомогу слідству, фігуранту кримінального провадження не обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте саме на етапі фіксації доказів між спецслужбами спалахнув гострий конфлікт.

"У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини, — резюмували у Службі безпеки. — Цього точно не мало статися".

Наразі СБУ активно співпрацює з Державним бюро розслідувань, яке відкрило провадження для з'ясування всіх причин та винуватців стрілянини в центрі столиці.

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