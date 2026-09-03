«Цього не мало статися» : СБУ заявила, що передувало стрілянині у Києві

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Недилько Ксения
Служба безпеки України оприлюднила свою офіційну версію щодо неприпустимого збройного інциденту, який стався в Києві між оперативниками СБУ та представниками Головного управління розвідки Міноборони. Як з'ясувалося, конфлікт спалахнув під час проведення масштабної контрдиверсійної операції. Українській спецслужбі вдалося запобігти гучному вбивству, яке за завданням російських кураторів планувалося на День Незалежності.
Ілюстративне фото
Об'єктом замаху мав стати один із лідерів російського опозиційного руху, який збирався відвідати Україну. Куратором та виконавцем цього злочину, за даними СБУ, виявився високопоставлений військовий з підрозділу розвідки.
Окрім ліквідації опозиціонера, фігурант нібито погодився на вбивства українських захисників за фінансову винагороду від ворога. Завдяки швидким діям контррозвідки, підготовку терактів було вчасно заблоковано.
Надалі контррозвідники залучили підозрюваного до спеціальних перевірочних заходів. Затриманий військовий одразу пішов на співпрацю, розкривши агентурну мережу ворога та підтвердивши свої зв'язки з кураторами через докази у власному гаджеті.
Через щире каяття та активну допомогу слідству, фігуранту кримінального провадження не обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте саме на етапі фіксації доказів між спецслужбами спалахнув гострий конфлікт.
Наразі СБУ активно співпрацює з Державним бюро розслідувань, яке відкрило провадження для з'ясування всіх причин та винуватців стрілянини в центрі столиці.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Степан Каплунов видав свою версію подій.