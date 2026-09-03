«Це було викрадення в чистому вигляді»: Степан Каплунов озвучив свою версію подій, які сталися у столиці



















Фігурант резонансного інциденту в Києві, який спровокував збройне протистояння між Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки, озвучив власну версію подій. В інтерв'ю Radio NV заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов детально описав обставини свого затримання, заявивши про жорсткі та неправомірні, за його словами, дії силовиків. Чоловік стверджує, що операція нагадувала звичайний бандитський напад.

Степан Каплунов. Фото: скриншот з відео

"Мене ж просто запхали в чорний BMW — тобто, грубо кажучи, це було викрадення в чистому вигляді, — наголосив Каплунов. — Мені не пред’явили жодних документів чи обвинувачень, просто посадили в чорний автомобіль і поїхали".

Згодом затриманого почали транспортувати за заплутаним маршрутом. При цьому, як зазначає Каплунов, організатори затримання вживали максимальних заходів конспірації, щоб він не міг зорієнтуватися у просторі.

"Згодом мене ще двічі пересаджували в інші автомобілі, — згадує він. — Спочатку — у бус, а потім — у третю машину; наскільки я розумію, це був позашляховик".

Кінцевою точкою цієї поїздки, за словами Каплунова, стало закрите приміщення з суворим режимом утримання. Протягом усього часу перебування там він перебував у повній ізоляції та під жорстким фізичним контролем.

"Після цього мене доправили — вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем, — на якийсь, найімовірніше, режимний об'єкт або, можна сказати, таємну в’язницю, — зауважив Степан Каплунов. — Там мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами. Очі в мене також залишалися закритими протягом усієї цієї доби".

Ці нові подробиці додають додаткових запитань до справи про конфлікт між відомствами, розслідуванням якої наразі займається Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адвокат Каплунова розповідав, що передувало стрілянині силовиків у дворі в Києві.