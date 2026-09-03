«Это было похищение в чистом виде»: Степан Каплунов озвучил свою версию произошедших в столице событий

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Недилько Ксения
Фигурант резонансного инцидента в Киеве, спровоцировавший вооруженное противостояние между Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, озвучил свою версию событий. В интервью Radio NV заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов подробно описал обстоятельства своего задержания, заявив о жестких и неправомерных действиях силовиков. Мужчина утверждает, что операция напоминала обычное бандитское нападение.
Степан Каплунов. Фото: скриншот с видео
Впоследствии задержанного начали транспортировать по запутанному маршруту. При этом, как отмечает Каплунов, организаторы задержания принимали максимальные меры конспирации, чтобы он не мог сориентироваться в пространстве.
Конечной точкой этой поездки, по словам Каплунова, стало закрытое помещение со строгим режимом содержания. В течение всего времени пребывания он находился в полной изоляции и под жестким физическим контролем.
Эти новые подробности добавляют дополнительные вопросы к делу о конфликте между ведомствами, расследованием которого сейчас занимается Государственное бюро расследований.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что адвокат Каплунова рассказывал, что предшествовало стрельбе силовиков во дворе в Киеве.