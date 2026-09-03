«Это было похищение в чистом виде»: Степан Каплунов озвучил свою версию произошедших в столице событий



















Фигурант резонансного инцидента в Киеве, спровоцировавший вооруженное противостояние между Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, озвучил свою версию событий. В интервью Radio NV заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов подробно описал обстоятельства своего задержания, заявив о жестких и неправомерных действиях силовиков. Мужчина утверждает, что операция напоминала обычное бандитское нападение.

Степан Каплунов. Фото: скриншот с видео

"Меня же просто запихали в черный BMW – то есть, грубо говоря, это было похищение в чистом виде, – подчеркнул Каплунов. — Мне не предъявили никаких документов или обвинений, просто посадили в черный автомобиль и уехали".

Впоследствии задержанного начали транспортировать по запутанному маршруту. При этом, как отмечает Каплунов, организаторы задержания принимали максимальные меры конспирации, чтобы он не мог сориентироваться в пространстве.

"Позже меня еще дважды пересаживали в другие автомобили, – вспоминает он. — Сначала — в бус, а потом — в третью машину; насколько я понимаю, это был внедорожник".

Конечной точкой этой поездки, по словам Каплунова, стало закрытое помещение со строгим режимом содержания. В течение всего времени пребывания он находился в полной изоляции и под жестким физическим контролем.

"После этого меня доставили – уже в наручниках и с глазами, замотанными скотчем, – на какой-то, скорее всего, режимный объект или, можно сказать, тайную тюрьму, – заметил Степан Каплунов. — Там меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями. Глаза у меня также оставались закрытыми в течение всех этих суток".

Эти новые подробности добавляют дополнительные вопросы к делу о конфликте между ведомствами, расследованием которого сейчас занимается Государственное бюро расследований.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что адвокат Каплунова рассказывал, что предшествовало стрельбе силовиков во дворе в Киеве.