Адвокат Каплунова розповів передісторію стрілянини між силовиками у Києві



















У справі про нічні збройні сутички між силовиками у Києві з'явилися нові деталі від сторони захисту: заступника керівника "Російського Добровольчого Корпусу" Степана Каплунова нібито утримували без жодних законних підстав. Про це в етері День.Live повідомив адвокат Тарас Боровський. За словами юриста, інцидент, який завершився стріляниною на ураження та пораненням трьох представників воєнної розвідки, спровокували раптові дії бійців Служби безпеки України під час фінального етапу мирних перемовин.

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Резонансний збройний конфлікт, що стався на Березняках під час обшуків у справі про зірваний теракт фсб, набув нового розголосу. Як стверджує сторона захисту, першопричиною інциденту стали процесуальні порушення щодо затриманого опозиціонера.

Правозахисник повідомив, що у ніч із 1 на 2 вересня оперативники СБУ доставили Степана Каплунова до його помешкання для обшуку. У цей час у квартирі вже перебували його колеги з ГУР МОУ, що й призвело до першого блокування. Після прибуття на місце керівництва спецпідрозділу гостру фазу вдалося загасити — розвідники погодилися звільнити проїзд в обмін на звільнення Каплунова. Проте на етапі юридичного оформлення домовленостей ситуація вийшла з-під контролю.

"Чомусь спецпризначенці СБУ раптово почали висмикувати з нашого товариства декількох наших друзів і тягнути їх до себе в автомобіль", — емоційно описав початок сутички Тарас Боровський, вказуючи на непередбачувану зміну поведінки силовиків під ранок.

Спроба затримати присутніх військових миттєво переросла у силове протистояння, під час якого оперативники застосували вогнепальну зброю.

"Вони почали стріляти спочатку по землі, а потім по ногах наших друзів", — наголосив захисник, коментуючи дії бійців СБУ.

Така ескалація безпосередньо у житловому дворі призвела до серйозних наслідків для представників оборонного відомства. Адвокат підсумував: "Відповідно, маємо трьох поранених учасників військовослужбовців спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України".

Наразі правову оцінку діям обох сторін конфлікту мають надати слідчі Державного бюро розслідувань, які під процесуальним керівництвом прокурорів з'ясовують, хто саме першим порушив процесуальні норми та відкрив вогонь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ надало офіційну версію всіх подій, а також очільник Офісу Президента України Кирило Буданов теж надав оцінку такому гучному інциденту.