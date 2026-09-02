

















По делу о ночных вооруженных столкновениях между силовиками в Киеве появились новые детали от стороны защиты: заместителя руководителя "Русского Добровольческого Корпуса" Степана Каплунова якобы удерживали без всяких законных оснований. Об этом в эфире День.Live сообщил адвокат Тарас Боровский. По словам юриста, инцидент, завершившийся стрельбой на поражение и ранением трех представителей военной разведки, спровоцировали внезапные действия бойцов Службы безопасности Украины во время финального этапа мирных переговоров.

Скриншот из видео

Резонансный вооруженный конфликт, произошедший на Березняках во время обысков по делу о сорванном теракте фсб, приобрел новую огласку. Как утверждает сторона защиты, первопричиной инцидента стали процессуальные нарушения в отношении задержанного оппозиционера.

Правозащитник сообщил, что в ночь с 1 на 2 сентября оперативники СБУ доставили Степана Каплунова в его помещение для обыска. В это время в квартире уже находились его коллеги из ГУР МОУ, что и привело к первой блокировке. По прибытии на место руководства спецподразделения острую фазу удалось потушить — разведчики согласились освободить проезд в обмен на освобождение Каплунова. Однако на этапе юридического оформления договоренностей ситуация вышла из-под контроля.

"Почему-то спецназовцы СБУ внезапно начали выдергивать из нашего общества нескольких наших друзей и тащить их к себе в автомобиль", — эмоционально описал начало столкновения Тарас Боровский, указывая на непредсказуемое изменение поведения силовиков под утро.

Попытка задержать собравшихся военных мгновенно переросла в силовое противостояние, в ходе которого оперативники применили огнестрельное оружие.

"Они начали стрелять сначала по земле, а потом по ногам наших друзей", — подчеркнул защитник, комментируя действия бойцов СБУ.

Такая эскалация непосредственно в жилом дворе привела к серьезным последствиям для представителей оборонного ведомства. Адвокат подытожил: "Соответственно, есть три раненых участника военнослужащих спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины".

Правовую оценку действиям обеих сторон конфликта должны предоставить следователи Государственного бюро расследований, которые под процессуальным руководством прокуроров выясняют, кто именно первым нарушил процессуальные нормы и открыл огонь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ предоставило официальную версию всех событий, а также глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов тоже дал оценку такому громкому инциденту.