«Этого не должно было произойти»: СБУ заявила, что предшествовало стрельбе в Киеве

Служба безопасности Украины обнародовала свою официальную версию по поводу недопустимого вооруженного инцидента, который произошел в Киеве между оперативниками СБУ и представителями Главного управления разведки Минобороны. Как выяснилось, конфликт разразился во время проведения масштабной контрдиверсионной операции. Украинской спецслужбе удалось предотвратить громкое убийство, которое по заданию российских кураторов планировалось на День Независимости.

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"В рамках системной контрдиверсионной работы СБУ работала, чтобы предотвратить убийство, которое по заказу ФСБ РФ планировалось в День Независимости нашего государства, — сообщили в ведомстве. — Служба безопасности Украины получила соответствующую информацию оперативным путём".

Объектом покушения должен был стать один из лидеров российского оппозиционного движения, который собирался посетить Украину. Куратором и исполнителем этого преступления , по данным СБУ, оказался высокопоставленный военный из подразделения разведки.

"В частности, были разоблачены контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса ГУР МОУ со спецслужбами РФ, — отметили в СБУ. — Указанное лицо должно было подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения, которое в это время должно было прибыть в Украину".

Кроме ликвидации оппозиционера фигурант якобы согласился на убийства украинских защитников за финансовое вознаграждение от врага. Благодаря быстрым действиям контрразведки, подготовка терактов была вовремя заблокирована.

"По имеющимся материалам, в рамках общения с представителями спецслужб России этот военнослужащий получил задачу на ликвидацию и других военных Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение, — подчеркнули в спецслужбе. — Благодаря работе СБУ на опережение, подготовка преступления была вовремя остановлена".

В дальнейшем контрразведчики привлекли подозреваемого к специальным проверочным мерам. Задержанный военный сразу пошел на сотрудничество, раскрыв агентурную сеть врага и подтвердив свои связи с кураторами из-за доказательств в собственном гаджете.

"При этом это лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию, — добавили в ведомстве. — Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку причастных к запланированному преступлению. Служба безопасности задокументировала в телефоне фигуранта его переписку с представителем ФСБ".

Из-за искреннего раскаяния и активной помощи следствию, фигуранту уголовного производства не выбирали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако именно на этапе фиксации доказательств между спецслужбами разразился острый конфликт.

"В то время как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла совершенно недопустимая конфликтная ситуация, приведшая к стрельбе, — резюмировали в Службе безопасности. — Этого точно не должно было произойти".

В настоящее время СБУ активно сотрудничает с Государственным бюро расследований, которое открыло производство по выяснению всех причин и виновников стрельбы в центре столицы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Степан Каплунов выдал свою версию событий.