«Этого не должно было произойти»: СБУ заявила, что предшествовало стрельбе в Киеве

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Недилько Ксения
Служба безопасности Украины обнародовала свою официальную версию по поводу недопустимого вооруженного инцидента, который произошел в Киеве между оперативниками СБУ и представителями Главного управления разведки Минобороны. Как выяснилось, конфликт разразился во время проведения масштабной контрдиверсионной операции. Украинской спецслужбе удалось предотвратить громкое убийство, которое по заданию российских кураторов планировалось на День Независимости.
Иллюстративное фото
Объектом покушения должен был стать один из лидеров российского оппозиционного движения, который собирался посетить Украину. Куратором и исполнителем этого преступления , по данным СБУ, оказался высокопоставленный военный из подразделения разведки.
Кроме ликвидации оппозиционера фигурант якобы согласился на убийства украинских защитников за финансовое вознаграждение от врага. Благодаря быстрым действиям контрразведки, подготовка терактов была вовремя заблокирована.
В дальнейшем контрразведчики привлекли подозреваемого к специальным проверочным мерам. Задержанный военный сразу пошел на сотрудничество, раскрыв агентурную сеть врага и подтвердив свои связи с кураторами из-за доказательств в собственном гаджете.
Из-за искреннего раскаяния и активной помощи следствию, фигуранту уголовного производства не выбирали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако именно на этапе фиксации доказательств между спецслужбами разразился острый конфликт.
В настоящее время СБУ активно сотрудничает с Государственным бюро расследований, которое открыло производство по выяснению всех причин и виновников стрельбы в центре столицы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Степан Каплунов выдал свою версию событий.