Цього добивалися від партнерів давно: яке рішення готує ЄС щодо "тіньового флоту" РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Цього добивалися від партнерів давно: яке рішення готує ЄС щодо "тіньового флоту" РФ

4 жовтня 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни Європейського Союзу готують правові підстави для зупинення танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив у себе в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Російські танкери. Фото: з відкритих джерел

"Наші торішні санкційні пропозиції можуть трансформуватися у рішення", — зазначив Єрмак.

Йдеться щонайменше про 16 судів без прапора, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

У новому 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів з тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить до портів ЄС, але продовжує використовувати Балтійське море для транспортування.

"Використання механізму міжнародного права та готовність країн НАТО забезпечити його виконання — це ключовий сигнал для Кремля: його спроби обходити санкції не працюють", — наголосив голова ОП.

Андрій Єрмак зазначив, що потрібно якнайшвидше обмежувати можливості Росії. За його словами, Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості відіграє суттєву роль.

Раніше ЗМІ циркулювала інформація про те, що зараз кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ — це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів. З початку цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Ця цифра на 45% перевищує торішню.

Читайте також на порталі "Коментарі" — французькі військові висадилися на російський нафтовий танкер Boracay, який, ймовірно, входить до так званого "тіньового флоту" Москви. Як повідомляє видання France Info, капітан і старший помічник судна заарештували біля берегів Франції: екіпаж відмовився виконувати накази і не зміг підтвердити національну приналежність корабля.




