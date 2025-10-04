Цього добивалися від партнерів давно: яке рішення готує ЄС щодо "тіньового флоту" РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Країни Європейського Союзу готують правові підстави для зупинення танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив у себе в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Російські танкери. Фото: з відкритих джерел
Йдеться щонайменше про 16 судів без прапора, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.
У новому 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів з тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить до портів ЄС, але продовжує використовувати Балтійське море для транспортування.
Андрій Єрмак зазначив, що потрібно якнайшвидше обмежувати можливості Росії. За його словами, Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості відіграє суттєву роль.
Раніше ЗМІ циркулювала інформація про те, що зараз кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ — це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів. З початку цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Ця цифра на 45% перевищує торішню.
Читайте також на порталі "Коментарі" — французькі військові висадилися на російський нафтовий танкер Boracay, який, ймовірно, входить до так званого "тіньового флоту" Москви. Як повідомляє видання France Info, капітан і старший помічник судна заарештували біля берегів Франції: екіпаж відмовився виконувати накази і не зміг підтвердити національну приналежність корабля.