Французские военные высадились на российский нефтяной танкер Boracay, который, вероятно, входит в так называемый "теневой флот" Москвы. Как сообщает издание France Info, капитан и старший помощник судна были арестованы у берегов Франции: экипаж отказался выполнять приказы и не смог подтвердить национальную принадлежность корабля.

Во Франции задержан российский танкер, с которого могли запускать дроны по Дании

По данным AFP, танкер в конце сентября находился у побережья Дании, как раз в период, когда в небе над страной были зафиксированы массовые полеты дронов. Издание The Maritime Executive предполагает, что судно могло быть "пусковой платформой" для беспилотников, из-за которых 22 сентября на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Копенгагена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что экипаж "совершил серьезные ошибки" и подчеркнул, что расследование должно установить их причастность к международному инциденту.

Танкер Boracay давно находится под санкциями ЕС: он неоднократно менял флаг и название и считается частью российской схемы обхода нефтяного эмбарго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Германии зафиксировали массовые полеты дронов над критической инфраструктурой. В земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии зафиксировали подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Как сообщает издание Spiegel, в ночь на 26 сентября несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены в университетской клинике, электростанции, здании местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода, снабжающего аэропорт Гамбурга топливом. Согласно внутренним документам власти, дроны двигались "параллельными курсами", что может говорить о попытке картировать местность.

Подобные инциденты произошли и в соседней земле Мекленбург-Передняя Померания: в Занице и Ростоке дроны пролетали над военными объектами, а в порту Росток полиция заметила несколько крупных квадрокоптеров весом более 2,5 кг, которые летали "координированно".