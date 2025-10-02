Французькі військові висадилися на російський нафтовий танкер Boracay, який, ймовірно, входить до так званої "тіньової флоту" Москви. Як повідомляє видання France Info, капітана і старшого помічника судна заарештували біля берегів Франції: екіпаж відмовився виконувати накази і не зміг підтвердити національну приналежність корабля.

У Франції затримано російський танкер, з якого могли запускати дрони по Данії

За даними AFP, танкер наприкінці вересня знаходився біля узбережжя Данії, якраз у період, коли в небі над країною було зафіксовано масові польоти дронів. Видання The Maritime Executive припускає, що судно могло бути "пусковою платформою" для безпілотників, через які 22 вересня на кілька годин довелося закрити аеропорт Копенгагена.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що екіпаж "вчинив серйозні помилки" і підкреслив, що розслідування має встановити їхню причетність до міжнародного інциденту.

Танкер Boracay давно перебуває під санкціями ЄС: він неодноразово змінював прапор і назву та вважається частиною російської схеми обходу нафтового ембарго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Німеччині зафіксували масові польоти дронів над критичною інфраструктурою. У землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами.

Як повідомляє видання Spiegel, у ніч на 26 вересня кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені в університетській клініці, електростанції, будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом. Згідно з внутрішніми документами влади, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу картувати місцевість.

Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія: у Заниці та Ростоку дрони пролітали над військовими об'єктами, а в порту Ростока поліція помітила кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кг, що літали "координовано".