Этого добивалась от партнеров давно: какое решение готовит ЕС по "теневому флоту" РФ

ЕС готовит блокаду "теневого флота" РФ в Балтийском море

4 октября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страны Европейского Союза готовят правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил у себя в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российские танкеры. Фото: из открытых источников

"Наши прошлогодние санкционные предложения могут трансформироваться в решение", — отметил Ермак.

Речь идет как минимум о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

В новом, 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 нефтетанкеров из теневого флота России, увеличив его "черный список" до 568 судов. Часть из них формально уже не заходит в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для транспортировки.

"Использование механизма международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение — это ключевой сигнал для Кремля: его попытки обходить санкции не работают", — подчеркнул глава ОП.

Андрей Ермак отметил, что нужно быстрее ограничивать возможности России. По его словам, Москва уже ведет гибридную войну против Европы, и здесь вопрос скорости играет существенную роль.

Ране ев СМИ циркулировала информация о том, что сейчас каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" РФ – это около 17% от общего количества действующих танкеров. С начала этого года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Читайте также на портале "Комментарии" — французские военные высадились на российский нефтяной танкер Boracay, который, вероятно, входит в так называемый "теневой флот" Москвы. Как сообщает издание France Info, капитан и старший помощник судна были арестованы у берегов Франции: экипаж отказался выполнять приказы и не смог подтвердить национальную принадлежность корабля.




