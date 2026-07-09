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Цивільна авіація на заході України: нардеп Крейденко звинувачив уряд у гальмуванні процесу

«Потрібно перейняти досвід Ізраїлю»: у Раді назвали умови для відновлення польотів зі Львова чи Ужгорода

9 липня 2026, 14:30
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Недилько Ксения

Відновлення цивільного авіасполучення на заході України є цілком реальним із технічного погляду. Про це заявив заступник очільника Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, зауваживши, що головною перепоною наразі є пасивність урядових структур.

Цивільна авіація на заході України: нардеп Крейденко звинувачив уряд у гальмуванні процесу

Ілюстративне фото

Парламентар переконаний, що для безпечного запуску рейсів у Львові або Ужгороді українським посадовцям варто детально вивчити системи безпеки держав, які роками живуть в умовах бойових дій.

"Для цього треба сісти всім представникам виконавчої влади, військовим, експертам, зважити той досвід, який мають країни, які мають постійні конфлікти — це Ізраїль, це Сирія", — наголосив народний депутат, описуючи необхідний алгоритм дій.

Попри технічну готовність інфраструктури, реальні кроки у цьому напрямку досі відсутні. Крейденко розкритикував діяльність профільного відомства, яке мало б координувати це питання. За його словами, спеціальна урядова група, яку Міністерство розвитку громад сформувало ще у березні, до сьогодні не продемонструвала жодних конкретних результатів чи планів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська військова авіація отримала суттєве підсилення у сфері підготовки льотного складу. До Збройних сил України надійшли десять сучасних навчально-тренувальних літаків ALTO NG, переданих у межах міжнародної коаліції підтримки Повітряних сил.

Як повідомили в Міністерстві оборони, нові літаки мають стати основою для створення повноцінної системи підготовки майбутніх військових пілотів безпосередньо на території України. Це дозволить суттєво скоротити витрати на навчання та прискорити освоєння західної авіаційної техніки.



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