Восстановление гражданского авиасообщения на западе Украины вполне реально с технической точки зрения. Об этом заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, отметив, что главным препятствием является пассивность правительственных структур.

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Парламентарий убежден, что для безопасного запуска рейсов во Львове или Ужгороде украинским должностным лицам следует детально изучить системы безопасности государств, годами живущих в условиях боевых действий.

"Для этого нужно сесть всем представителям исполнительной власти, военным, экспертам, учесть тот опыт, который имеют страны, имеющие постоянные конфликты — это Израиль, это Сирия", — подчеркнул народный депутат, описывая необходимый алгоритм действий.

Несмотря на техническую готовность инфраструктуры, реальные шаги в этом направлении все еще отсутствуют. Крейденко раскритиковал деятельность профильного ведомства, которое должно координировать этот вопрос. По его словам, специальная правительственная группа, которую Министерство развития общин сформировало еще в марте, до сих пор не продемонстрировала никаких конкретных результатов или планов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская военная авиация получила существенное усиление в сфере подготовки летного состава. В Вооруженные силы Украины поступило десять современных учебно-тренировочных самолетов ALTO NG, переданных в рамках международной коалиции поддержки Воздушных сил.

Как сообщили в Министерстве обороны, новые самолеты должны стать основой создания полноценной системы подготовки будущих военных пилотов непосредственно на территории Украины. Это позволит существенно сократить расходы на обучение и ускорить освоение западной авиационной техники.