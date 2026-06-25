Україна отримала велику партію літаків: деталі

Українська військова авіація отримала суттєве підсилення у сфері підготовки льотного складу. До Збройних сил України надійшли десять сучасних навчально-тренувальних літаків ALTO NG, переданих у межах міжнародної коаліції підтримки Повітряних сил.

Літак ALTO NG. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Міністерстві оборони, нові літаки мають стати основою для створення повноцінної системи підготовки майбутніх військових пілотів безпосередньо на території України. Це дозволить суттєво скоротити витрати на навчання та прискорити освоєння західної авіаційної техніки.

ALTO NG належать до легкомоторних навчальних літаків нового покоління. Вони оснащені сучасними навігаційними та інформаційними системами, що дає змогу відпрацьовувати широкий спектр навичок — від базового пілотування до виконання процедур зльоту, посадки та польотів у складних умовах.

У Міноборони наголошують, що використання таких платформ дозволить майбутнім українським льотчикам швидше адаптуватися до експлуатації сучасних західних винищувачів, які надходять на озброєння України. Йдеться насамперед про підготовку за стандартами НАТО та формування нової генерації авіаторів.

Передача літаків стала прикладом міжнародної солідарності з Україною. П'ять бортів були надані за підтримки уряду Чехії. Ще п'ять вдалося придбати завдяки збору коштів чеськими громадянами через благодійний фонд Dárek pro Putina, який від початку війни реалізував низку проєктів допомоги українській армії.

У військовому відомстві переконані, що поява нової навчальної техніки стане важливим кроком у розвитку української авіації та допоможе швидше готувати пілотів для виконання бойових завдань в умовах сучасної війни.

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