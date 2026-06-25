Украина получила крупную партию самолетов: детали

Украинская военная авиация получила существенное усиление в сфере подготовки лётного состава. В Вооруженные силы Украины поступило десять современных учебно-тренировочных самолетов ALTO NG, переданных в рамках международной коалиции поддержки Воздушных сил.

Самолет ALTO NG. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Министерстве обороны, новые самолеты должны стать основой создания полноценной системы подготовки будущих военных пилотов непосредственно на территории Украины. Это позволит существенно сократить расходы на обучение и ускорить освоение западной авиационной техники.

ALTO NG относятся к легкомоторным обучающим самолетам нового поколения. Они оснащены современными навигационными и информационными системами, позволяющими отрабатывать широкий спектр навыков — от базового пилотирования до выполнения процедур взлета, посадки и полетов в сложных условиях.

В Минобороны отмечают, что использование таких платформ позволит будущим украинским летчикам быстрее адаптироваться к эксплуатации современных западных истребителей, поступающих на вооружение Украины. Речь идет прежде всего о подготовке по стандартам НАТО и формировании нового поколения авиаторов.

Передача самолетов послужила примером международной солидарности с Украиной. Пять бортов были предоставлены при поддержке правительства Чехии. Еще пять удалось приобрести благодаря сбору средств чешскими гражданами через благотворительный фонд Dárek pro Putina, с начала войны реализовавший ряд проектов помощи украинской армии.

В военном ведомстве уверены, что появление новой учебной техники станет важным шагом в развитии украинской авиации и поможет быстрее готовить пилотов для выполнения боевых задач в условиях современной войны.

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