logo_ukra

BTC/USD

69884

ETH/USD

2127.48

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ціни змінюватимуться щохвилини: відома мережа гіпермаркетів запускає цифрові цінники
commentss НОВИНИ Всі новини

Ціни змінюватимуться щохвилини: відома мережа гіпермаркетів запускає цифрові цінники

Рітейл переходить у режим реального часу: покупці можуть втратити контроль над вартістю товарів

20 березня 2026, 16:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американський ритейл-гігант Walmart оголосив про масштабне впровадження цифрових цінників у своїх магазинах по всій території США. Нова технологія дозволить змінювати вартість товарів у режимі реального часу – буквально в будь-який момент.

Ціни змінюватимуться щохвилини: відома мережа гіпермаркетів запускає цифрові цінники

Цінник. Фото: із відкритих джерел

Цінник. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про електронні етикетки, які замінять традиційні паперові цінники. Вони підключені до централізованої системи, що дає змогу миттєво оновлювати ціни залежно від попиту, залишків товару або маркетингових стратегій.

У компанії пояснюють, що це рішення спростить управління асортиментом, зменшить витрати на персонал і дозволить швидше реагувати на зміни ринку. Крім того, цифрові цінники можуть допомогти уникнути помилок і невідповідностей між цінами на полицях і на касі.

Втім, експерти попереджають про можливі ризики для покупців. Зокрема, йдеться про так зване "динамічне ціноутворення", коли ціни можуть змінюватися залежно від часу доби або навіть поведінки клієнтів. Це викликає побоювання щодо прозорості та справедливості таких змін.

Критики також зазначають, що покупцям стане складніше відстежувати вигідні пропозиції, адже ціна на той самий товар може змінитися вже за кілька хвилин.

Попри це, аналітики вважають, що Walmart фактично задає новий стандарт для всієї індустрії роздрібної торгівлі. Якщо експеримент виявиться успішним, інші великі мережі можуть швидко наслідувати цей підхід.

Таким чином, традиційний формат покупок поступово змінюється, а контроль над цінами дедалі більше переходить до алгоритмів і цифрових систем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні стрімке зростання цін на пальне може бути пов’язане не лише з об’єктивними ринковими чинниками, а й зі свідомою політикою окремих мереж АЗС. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState із посиланням на внутрішні джерела.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини