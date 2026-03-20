Ціни змінюватимуться щохвилини: відома мережа гіпермаркетів запускає цифрові цінники

Американський ритейл-гігант Walmart оголосив про масштабне впровадження цифрових цінників у своїх магазинах по всій території США. Нова технологія дозволить змінювати вартість товарів у режимі реального часу – буквально в будь-який момент.

Йдеться про електронні етикетки, які замінять традиційні паперові цінники. Вони підключені до централізованої системи, що дає змогу миттєво оновлювати ціни залежно від попиту, залишків товару або маркетингових стратегій.

У компанії пояснюють, що це рішення спростить управління асортиментом, зменшить витрати на персонал і дозволить швидше реагувати на зміни ринку. Крім того, цифрові цінники можуть допомогти уникнути помилок і невідповідностей між цінами на полицях і на касі.

Втім, експерти попереджають про можливі ризики для покупців. Зокрема, йдеться про так зване "динамічне ціноутворення", коли ціни можуть змінюватися залежно від часу доби або навіть поведінки клієнтів. Це викликає побоювання щодо прозорості та справедливості таких змін.

Критики також зазначають, що покупцям стане складніше відстежувати вигідні пропозиції, адже ціна на той самий товар може змінитися вже за кілька хвилин.

Попри це, аналітики вважають, що Walmart фактично задає новий стандарт для всієї індустрії роздрібної торгівлі. Якщо експеримент виявиться успішним, інші великі мережі можуть швидко наслідувати цей підхід.

Таким чином, традиційний формат покупок поступово змінюється, а контроль над цінами дедалі більше переходить до алгоритмів і цифрових систем.

