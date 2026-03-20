Цены будут меняться поминутно: известная сеть гипермаркетов запускает цифровые ценники

Американский ритейл-гигант Walmart объявил о масштабном внедрении цифровых ценников в своих магазинах по всей территории США. Новая технология позволит изменять стоимость товаров в режиме реального времени – буквально в любой момент.

Ценник. Фото: из открытых источников

Речь идет об электронных этикетках, которые заменят традиционные бумажные ценники. Они подключены к централизованной системе, позволяющей мгновенно обновлять цены в зависимости от спроса, остатков товара или маркетинговых стратегий.

В компании объясняют, что это решение упростит управление ассортиментом, снизит затраты на персонал и позволит быстрее реагировать на изменения рынка. Кроме того, цифровые ценники могут помочь избежать ошибок и несоответствий между ценами на полках и кассе.

Впрочем, эксперты предупреждают о возможных рисках покупателей. В частности, речь идет о так называемом "динамическом ценообразовании", когда цены могут изменяться в зависимости от времени или даже поведения клиентов. Это вызывает опасения по поводу прозрачности и справедливости таких изменений.

Критики также отмечают, что покупателям станет сложнее отслеживать выгодные предложения, ведь цена на тот же товар может измениться уже через несколько минут.

Тем не менее, аналитики считают, что Walmart фактически задает новый стандарт для всей индустрии розничной торговли. Если эксперимент окажется успешным, другие крупные сети могут быстро подражать этому подходу.

Таким образом, традиционный формат покупок постепенно меняется, а контроль над ценами все больше переходит к алгоритмам и цифровым системам.

