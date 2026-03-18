Ціни на заправках знову повзуть угору: мережа UPG підняла вартість пального в Києві
Ціни на заправках знову повзуть угору: мережа UPG підняла вартість пального в Києві

Плюс гривня за добу: у Києві зафіксовано чергове здорожчання пального на заправках UPG

18 березня 2026, 08:27
Недилько Ксения

Київські водії знову спостерігають зростання вартості пального на автозаправних станціях міста. Зокрема, тенденцію до подорожчання сьогодні продемонструвала мережа UPG, де ціни змінилися в бік збільшення на 1 гривню відносно вчорашніх показників.

Наразі на стелах цієї мережі зафіксовані наступні цифри:

літр дизельного пального вартує 79,90 грн;

бензин марки А-95 пропонують за ціною 72,90 грн.

Це зростання відбулося на фоні відносної стабільності в інших операторів ринку: "на інших АЗС ціни поки що залишаються такими ж, як і вчора". Проте водії занепокоєні, чи не стане цей крок сигналом для аналогічного підняття вартості в інших мережах.

Ситуація з паливом у столиці залишається динамічною, а експерти продовжують відстежувати, як саме локальне зростання цін вплине на загальноукраїнські середні показники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав офіційне розслідування через ймовірні антиконкурентні дії великих мереж автозаправних станцій. Приводом для перевірки стало звернення очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева щодо нетипової поведінки гравців паливного ринку.

Народний депутат наголосив, що підставою для занепокоєння став одночасний перегляд цінників на заправках. "У фокусі – одночасне підняття цін різними мережами АЗС, що більше схоже на змову, ніж на конкуренцію", — прокоментував ситуацію Гетманцев.                                                                                                                 



