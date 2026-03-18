Цены на заправках снова ползут вверх: сеть UPG подняла стоимость топлива в Киеве
Цены на заправках снова ползут вверх: сеть UPG подняла стоимость топлива в Киеве

Плюс гривна за сутки: в Киеве зафиксировано очередное подорожание топлива на заправках UPG

18 марта 2026, 08:27
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Киевские водители снова наблюдают рост стоимости топлива на автозаправочных станциях города. В частности, тенденцию к удорожанию сегодня продемонстрировала сеть UPG, где цены изменились в сторону увеличения на 1 гривну по отношению к вчерашним показателям.

Цены на заправках

На стелах этой сети зафиксированы следующие цифры:

литр дизельного топлива стоит 79,90 грн;

бензин марки А-95 предлагают по цене 72,90 грн.

Этот рост произошел на фоне относительной стабильности у других операторов рынка: "на других АЗС цены пока остаются такими же, как и вчера". Однако водители обеспокоены, не станет ли этот шаг сигналом для аналогичного повышения стоимости в других сетях.

Ситуация с топливом в столице остается динамичной, а эксперты продолжают отслеживать, как локальный рост цен повлияет на общеукраинские средние показатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальное расследование из-за вероятных антиконкурентных действий крупных сетей автозаправочных станций. Поводом для проверки стало обращение главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева по поводу нетипичного поведения игроков топливного рынка.

Народный депутат подчеркнул, что основанием для беспокойства стал одновременный пересмотр ценников на заправках. "В фокусе – одновременное поднятие цен разными сетями АЗС, что больше похоже на сговор, чем на конкуренцию", — прокомментировал ситуацию Гетманцев.                                                                                                                     



