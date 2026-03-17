НОВИНИ Всі новини

У Раді шоковані: підвищення цін на українських АЗС могло бути результатом змови

«Більше схоже на змову»: Гетманцев повідомив про відкриття справи АМКУ щодо ринку бензину та дизелю

17 березня 2026, 23:17
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав офіційне розслідування через ймовірні антиконкурентні дії великих мереж автозаправних станцій. Приводом для перевірки стало звернення очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева щодо нетипової поведінки гравців паливного ринку.

Ціни на заправках

Народний депутат наголосив, що підставою для занепокоєння став одночасний перегляд цінників на заправках. "У фокусі – одночасне підняття цін різними мережами АЗС, що більше схоже на змову, ніж на конкуренцію", — прокоментував ситуацію Гетманцев.

У відповідь на запит парламентаря відомство підтвердило запуск процесу: "Антимонопольний комітет розпочав справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку бензину та дизельного пального". Фахівці комітету перевірять, чи є підняття вартості палива економічно обґрунтованим, чи це результат таємних домовленостей між компаніями.

Наслідки для порушників можуть бути критичними. За чинним законодавством, "у разі встановлення порушень передбачені штрафи до 10% річного доходу компаній". Наразі розслідування перебуває в активній фазі, а народні обранці запевняють, що тримають ситуацію на контролі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові докладуть зусиль, щоб зберегти можливість безкоштовного користування громадським транспортом. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Попри зростання цін на пальне, керівник ОВА наголосив на важливості соціальної підтримки жителів прифронтової зони. За його словами, створення гідних умов для життя є пріоритетом.



