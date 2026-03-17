Главная Новости Общество Скандалы В Раде шокированы: повышение цен на украинских АЗС могло быть результатом сговора
В Раде шокированы: повышение цен на украинских АЗС могло быть результатом сговора

«Больше похоже на сговор»: Гетманцев сообщил об открытии дела АМКУ по рынку бензина и дизеля

17 марта 2026, 23:17
Недилько Ксения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальное расследование из-за вероятных антиконкурентных действий крупных сетей автозаправочных станций. Поводом для проверки стало обращение главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева по поводу нетипичного поведения игроков топливного рынка.

Народный депутат подчеркнул, что основанием для беспокойства стал одновременный пересмотр ценников на заправках. "В фокусе – одновременное повышение цен разными сетями АЗС, что больше похоже на сговор, чем на конкуренцию", — прокомментировал ситуацию Гетманцев.

В ответ на запрос парламентария ведомство подтвердило запуск процесса: "Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке бензина и дизельного топлива". Специалисты комитета проверят, является ли повышение стоимости топлива экономически обоснованным, это результат тайных договоренностей между компаниями.

Последствия для нарушителей могут быть критическими. По действующему законодательству, "в случае установления нарушений предусмотрены штрафы до 10% годового дохода компаний". Расследование находится в активной фазе, а народные избранники уверяют, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове приложат усилия, чтобы сохранить возможность бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Несмотря на рост цен на топливо, руководитель ОВА отметил важность социальной поддержки жителей прифронтовой зоны. По его словам, создание достойных условий для жизни является приоритетом.



