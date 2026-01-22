Ціни на російську нафту безпрецедентно впали: що стало головною причиною

Ціни на флагманську російську нафту марки Urals, яку купує Китай, безпрецедентно впали, оскільки зменшився попит з боку Індії та, як наслідок, впала конкуренція. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на власні джерела ЗМІ зазначає, що цього тижня ціни впали на 10 доларів за барель нижче за ф'ючерси на конкурентну марку Brent. Після того, як через санкції та мита з боку США індійські заводи почали відмовлятися від нафти з Росії, Кремль змушений був збільшувати премію.

Експорт нафти з РФ впав до найнижчого рівня із серпня, оскільки імпорт до Індії скоротився до мінімуму за останні три роки. Це вплинуло на ціну на нафту Urals, оскільки єдиним доступним ринком залишається Китай.

Також через відмову Індії від нафти з Росії обсяг нафти, яка "застрягла" на танкерах у морі, зріс до понад 13 мільйонів барелів — це найбільший рівень за останні 10 років. При цьому майже половина її знаходиться в Аравійському морі, а п'ята частина – у Сінгапурській протоці та Жовтому морі, що потенційно дозволяє продати її Китаю.

Загальний імпорт нафти Urals до Китаю з початку 2026 року зріс до 400 тисяч барелів на день. Це найвищий показник за історію спостережень за нафтоторгівлею між РФ і Китаєм.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".



