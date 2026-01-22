logo

Цены на российскую нефть беспрецедентно упали: что стало главной причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Цены на российскую нефть беспрецедентно упали: что стало главной причиной

Bloomberg пишет о том, что экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года

22 января 2026, 14:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали, поскольку уменьшился спрос со стороны Индии и, как следствие, упала конкуренция. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Цены на российскую нефть беспрецедентно упали: что стало главной причиной

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собственные источники СМИ отмечает, что на этой неделе цены обрушились на 10 долларов за баррель ниже, чем фьючерсы на конкурентную марку Brent. После того, как из-за санкций и пошлин со стороны США индийские заводы начали отказываться от нефти из России, Кремль вынужден был увеличивать премию.

Экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, поскольку единственным доступным рынком остается Китай.

Также из-за отказа Индии от нефти из России объем нефти, "застрявшей" на танкерах в море, вырос до более 13 миллионов баррелей — это самый большой уровень за последние 10 лет. При этом почти половина ее находится в Аравийском море, а пятая часть — в Сингапурском проливе и Желтом море, что потенциально позволяет продать ее Китаю.

Общий импорт нефти Urals в Китай с начала 2026 года вырос до 400 тысяч баррелей в день. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений за нефтеторговлей между РФ и Китаем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Индии нефтеперерабатывающие заводы изменяют стратегию закупок нефти. Они хотят отказаться от нефти из России и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/flagship-russian-oil-sinks-in-china-after-india-buyers-pull-back
