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Ціни на нафту стрімко полетіли вниз: що сталося

Вартість Brent та WTI падає вже третій день поспіль, а трейдери все менше вірять у ризик перебоїв поставок через Ормузьку протоку

2 липня 2026, 12:03
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Кравцев Сергей

Світові ціни на нафту продовжують впевнено знижуватись. Котирування втрачають позиції вже третій день поспіль після появи сигналів про прогрес у непрямих переговорах між Іраном та Сполученими Штатами щодо ситуації навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Ціни на нафту стрімко полетіли вниз: що сталося

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Приводом для нової хвилі розпродажів стала заява Катару, яка виступає посередником у дипломатичному процесі. Представник катарського Міністерства закордонних справ повідомив, що сторони досягли "позитивного прогресу" в обговоренні положень меморандуму, який раніше сприяв припиненню збройного протистояння у червні.

На тлі цих повідомлень інвестори почали активно скорочувати ставки на можливий дефіцит сировини. Вартість нафти марки Brent знизилася на 77 центів – до 70,80 доларів за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 84 центи і торгується близько позначки 67,74 долара за барель. Ще днем раніше обидва еталонні сорти втратили більше одного відсотка вартості, опустившись до мінімальних значень за останні чотири місяці.

Аналітики пов'язують таку динаміку насамперед із зниженням геополітичної напруги. Поки Ормузька протока залишається відкритою, експорт нафти здійснюється без серйозних обмежень, а ринок отримує стабільні обсяги сировини. Це посилює очікування формування надлишку пропозиції.

Експерти Haitong Futures зазначають, що виробники дедалі активніше конкурують між собою за покупців. При збереженні високих обсягів видобутку та відсутності перебоїв із постачанням тиск на нафтові котирування може зберегтися й у найближчі тижні. Таким чином, дипломатичні сигнали з Близького Сходу стають одним із головних факторів, що визначають настрій світового сировинного ринку.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/oil-falls-after-us-iran-talks-conclude-doha-2026-07-02/
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