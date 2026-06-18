Цены на нефть обвалились до самого низкого уровня: что стало ключевой причиной

Мировые цены на нефть стремительно снижаются после появления признаков деэскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Инвесторы все активнее делают ставку на восстановление поставок сырья из региона Персидского залива, что уже привело котировки к минимальным отметкам за последние месяцы.

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

На торгах в четверг стоимость нефти Brent опустилась более чем на 1%, достигнув около 78 долларов за баррель. Американская марка WTI потеряла почти 2%, закрепившись возле отметки 75 долларов. Таким образом рынок практически нивелировал часть "военной премии", которая была заложена в цены после начала вооруженного противостояния вокруг Ирана.

Главным фактором снижения стала информация о достигнутом соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Документ предусматривает запуск переговорного процесса сроком на 60 дней, гарантии безопасности судоходства через Ормузский пролив и постепенное ослабление санкционного давления на Иран. Именно через этот стратегический маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Аналитики отмечают, что энергетический рынок реагирует на перспективу более быстрого возвращения иранской нефти, чем ожидалось ранее. Крупные финансовые институты прогнозируют восстановление экспортных потоков стран региона уже в ближайшие месяцы. В частности, ожидается, что объемы поставок через Ормузский пролив могут существенно вырасти до конца лета.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает Китай. Согласно новым прогнозам, крупнейший мировой импортер сырья может сократить потребление нефти уже в следующем году на фоне ускоренного перехода на альтернативные источники энергии и сохраняющихся высоких цен на энергоносители.

Впрочем, эксперты предупреждают: несмотря на рыночный оптимизм, ключевые противоречия вокруг иранской ядерной программы остаются нерешенными. Поэтому любое осложнение переговоров способно вновь вернуть на рынок фактор геополитической напряженности и развернуть ценовой тренд в противоположную сторону.

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