Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня: що стало ключовою причиною

Світові ціни на нафту стрімко знижуються після появи ознак деескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Інвестори все активніше роблять ставку на відновлення постачання сировини з регіону Перської затоки, що вже призвело до котирування до мінімальних позначок за останні місяці.

Ціна на нафту. Фото: з відкритих джерел

На торгах у четвер вартість нафти Brent опустилася більш ніж на 1%, досягнувши близько 78 доларів за барель. Американська марка WTI втратила майже 2%, закріпившись біля позначки 75 доларів. Таким чином, ринок практично нівелював частину "воєнної премії", яка була закладена в ціни після початку збройного протистояння навколо Ірану.

Головним чинником зниження стала інформація про досягнуту угоду між Вашингтоном та Тегераном. Документ передбачає запуск переговорного процесу строком на 60 днів, гарантії безпеки судноплавства через Ормузьку протоку та поступове ослаблення санкційного тиску на Іран. Саме через цей стратегічний маршрут проходить значна частина світових постачань нафти та газу.

Аналітики зазначають, що енергетичний ринок реагує на перспективу швидшого повернення іранської нафти, ніж очікувалося раніше. Великі фінансові інститути прогнозують відновлення експортних потоків країн регіону вже найближчими місяцями. Зокрема, очікується, що обсяги поставок через Ормузьку протоку можуть суттєво зрости до кінця літа.

Додатковий тиск на нафтові котирування чинить Китай. Згідно з новими прогнозами, найбільший світовий імпортер сировини може скоротити споживання нафти вже наступного року на тлі прискореного переходу на альтернативні джерела енергії і високих цін на енергоносії, що зберігаються.

Проте експерти попереджають: незважаючи на ринковий оптимізм, ключові протиріччя навколо іранської ядерної програми залишаються невирішеними. Тому будь-яке ускладнення переговорів здатне знову повернути на ринок фактор геополітичної напруженості та розгорнути ціновий тренд у протилежний бік.

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