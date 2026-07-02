Цены на нефть стремительно полетели вниз: что произошло

Мировые цены на нефть продолжают уверенно снижаться. Котировки теряют позиции уже третий день подряд после появления сигналов о прогрессе в непрямых переговорах между Ираном и Соединенными Штатами относительно ситуации вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Поводом для новой волны распродаж стало заявление Катара, который выступает посредником в дипломатическом процессе. Представитель катарского Министерства иностранных дел сообщил, что стороны достигли "позитивного прогресса" в обсуждении положений меморандума, который ранее способствовал прекращению вооруженного противостояния в июне.

На фоне этих сообщений инвесторы начали активно сокращать ставки на возможный дефицит сырья. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 77 центов – до 70,80 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 84 цента и торгуется около отметки 67,74 доллара за баррель. Еще днем ранее оба эталонных сорта потеряли более одного процента стоимости, опустившись к минимальным значениям за последние четыре месяца.

Аналитики связывают такую динамику прежде всего со снижением геополитической напряженности. Пока Ормузский пролив остается открытым, экспорт нефти осуществляется без серьезных ограничений, а рынок получает стабильные объемы сырья. Это усиливает ожидания формирования избытка предложения.

Эксперты Haitong Futures отмечают, что производители все активнее конкурируют между собой за покупателей. При сохранении высоких объемов добычи и отсутствии перебоев с поставками давление на нефтяные котировки может сохраниться и в ближайшие недели. Таким образом, дипломатические сигналы с Ближнего Востока становятся одним из главных факторов, определяющих настроение мирового сырьевого рынка.

Читайте также на портале "Комментарии" — цены на нефть обвалились до самого низкого уровня: что стало ключевой причиной.



