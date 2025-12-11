Ціни на бензин, дизель та автогаз «полетять угору»: що чекає українських водіїв і коли чекати удар по гаманцю

Українським водіям доведеться переглянути свої звички — автомобіль у 2026 році стає ще дорожчим задоволенням. За прогнозом Національного банку України (НБУ), найбільш відчутне подорожчання пального очікується саме після Нового року, коли набудуть чинності нові ставки акцизного податку — і це не обіцянка, а запланована зміна законодавства.

Готуйтесь ходити пішки: НБУ прогнозує сильне подорожчання пального вже у 2026 році

До кінця 2025 року ситуація з цінами лишатиметься відносно спокійною і прогнозованою. За словами регулятора, світові ціни на нафту зараз менш волатильні, а постачання пального до України адаптувалося до викликів останніх років. Це означає, що в найближчі тижні на заправках не буде різких цінових стрибків, і водії можуть тимчасово зітхнути з полегшенням.

Втім, економічна пауза — лише затишшя перед справжнім ударом. НБУ підкреслює: ключовий драйвер майбутнього подорожчання — не зовнішній ринок, а внутрішні зміни податкової політики України, зокрема підвищення акцизів до європейських норм.

Що саме зміниться з початку 2026 року:

• Бензин — акциз зросте з 271,7 євро до 300,8 євро за 1000 літрів.

• Дизель — ставка виросте з 215,7 євро до 253,8 євро за 1000 літрів.

• Автогаз — стане дорожчим із 173 євро до 198 євро за 1000 літрів.

Що це означає для пересічного українця? Простіше кажучи, кожна заправка обійдеться дорожче, а різниця в акцизі — це додаткові десятки гривень за кожен літр. Навіть якщо ринок не реагуватиме "шоковими стрибками", а ціни зростатимуть помірно, сума в кінцевому підсумку відчутно вдарить по сімейному бюджету.

Експерти НБУ та енергетичного ринку кажуть: різких стрибків очікувати не варто, але поступове подорожчання — це вже вирішено. І це стосується не лише власників авто з ДВЗ: зростання цін на дизель безпосередньо вплине на вартість логістики, сільського господарства та комерційного транспорту.

У підсумку, за прогнозом Нацбанку, українцям доведеться звикати до того, що пальне дорожчає не лише від світових цін на нафту, а й від політики власної держави. І поки ринок готується до нових ставок акцизів, багато хто в соцмережах вже починає рахувати: чи не вигідніше пересідати на велосипеди, електротранспорт або навіть ходити пішки, ніж щомісяця переплачувати на заправках.

