Цены на бензин, дизель и автогаз полетят вверх: что ждет украинских водителей и когда ждать удар по кошельку

Украинским водителям придется посмотреть свои привычки — автомобиль в 2026 году становится еще более дорогим удовольствием. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ) , наиболее ощутимое подорожание горючего ожидается именно после Нового года, когда вступят в силу новые ставки акцизного налога — и это не обещание, а запланированное изменение законодательства.

Готовьтесь ходить пешком: НБУ прогнозирует сильное подорожание топлива уже в 2026 году

До конца 2025 года ситуация с ценами будет оставаться относительно спокойной и прогнозируемой . По словам регулятора, мировые цены на нефть сейчас менее волатильные, а поставки горючего в Украину адаптировались к вызовам последних лет. Это означает, что в ближайшие недели на заправках не будет резких ценовых скачков , и водители могут временно вздохнуть с облегчением.

Впрочем, экономическая пауза – лишь затишье перед настоящим ударом. НБУ подчеркивает: ключевой драйвер будущего подорожания — не внешний рынок, а внутренние изменения налоговой политики Украины, в частности, повышение акцизов к европейским нормам .

Что именно изменится с начала 2026 года:

• Бензин – акциз вырастет с 271,7 евро до 300,8 евро за 1000 литров.

• Дизель – ставка вырастет с 215,7 евро до 253,8 евро за 1000 литров.

• Автогаз – станет дороже со 173 евро до 198 евро за 1000 литров.

Что это значит для рядового украинца? Проще говоря, каждая заправка обойдется дороже, а разница в акцизе – это дополнительные десятки гривен за каждый литр . Даже если рынок не будет реагировать "шоковыми скачками", а цены будут расти умеренно, сумма в конечном итоге ощутимо ударит по семейному бюджету.

Эксперты НБУ и энергетического рынка говорят: резких скачков ожидать не стоит , но постепенное подорожание – это уже решено. И это касается не только владельцев авто по ДВС: рост цен на дизель напрямую повлияет на стоимость логистики, сельского хозяйства и коммерческого транспорта .

В итоге, по прогнозу Нацбанка, украинцам придется привыкать к тому, что горючее дорожает не только от мировых цен на нефть, но и от политики собственного государства . И пока рынок готовится к новым ставкам акцизов, многие в соцсетях уже начинают считать: не выгоднее ли пересаживаться на велосипеды, электротранспорт или даже ходить пешком, чем ежемесячно переплачивать на заправках.

