Ціни на АЗС підуть угору: шалений прогноз на початок року

Українським водіям варто готуватися до чергової зміни цінників на автозаправних станціях одразу після новорічних свят через фіскальну політику держави. Уряд та парламент продовжують реалізацію довгострокової стратегії з наповнення державної скарбниці шляхом поетапного збільшення зборів із паливного сектору.

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Провідний експерт енергетичного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн деталізував майбутні зміни, які безпосередньо вплинуть на гаманці споживачів.

"Навпаки, у нас з 1 січня є планове підвищення акцизів, яке було ще 2024 року запроваджено, проголосовано парламентом, — констатував аналітик, розвіюючи ілюзії щодо можливого здешевлення нафтопродуктів узимку. Окреслюючи подальші наміри урядовців щодо фіскального регулювання, керівник компанії додав: — І не виключено, що ще будуть підніматися податки, щоб наповнити спеціальний фонд бюджету".

За таких умов, коли внутрішні податкові чинники неминуче штовхають вартість пального вгору, критично важливого значення набуває стабільність зовнішніх поставок. Наявність достатніх обсягів ресурсу в країні має стати запобіжником від хаотичного здорожчання.

"Тому нам тут залишається максимально забезпечити постачання вільне, — резюмував Сергій Куюн, визначаючи головний пріоритет для трейдерів та профільних відомств на найближчі місяці. Фахівець підкреслив необхідність утримання балансу між попитом та пропозицією: — Важливо діяти так, щоб на цю високу саму по собі ціну ще додатково не тиснула, наприклад, недостача пропозицій на ринку".

З огляду на ці прогнози, логістичні компанії та мережі АЗС уже зараз оптимізують свої запаси, проте загальний тренд залишається незмінним: комерційне утримання стабільних цін на бензин та дизель після 1 січня залежатиме виключно від світових котирувань на нафту та відсутності криз на кордоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% річних. Рішення прийнято на тлі прискорення інфляції: у серпні зростання споживчих цін досягло 8,1% у річному вимірі і виявилося вищим за траєкторію, яку регулятор прогнозував раніше.