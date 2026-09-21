Цены на АЗС пойдут вверх: безумный прогноз на начало года

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Недилько Ксения
Украинским водителям следует готовиться к очередному изменению ценников на автозаправочных станциях сразу после новогодних праздников из-за фискальной политики государства. Правительство и парламент продолжают реализацию долгосрочной стратегии по наполнению казны путем поэтапного увеличения сборов из топливного сектора.
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Ведущий эксперт энергетического рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн детализировал грядущие изменения, которые напрямую повлияют на кошельки потребителей.
В таких условиях, когда внутренние налоговые факторы неизбежно толкают стоимость горючего вверх, критически важное значение приобретает стабильность внешних поставок. Наличие достаточного объема ресурса в стране должно стать предохранителем от хаотического подорожания.
Учитывая эти прогнозы, логистические компании и сети АЗС уже сейчас оптимизируют свои запасы, однако общий тренд остается неизменным: коммерческое содержание стабильных цен на бензин и дизель после 1 января будет зависеть исключительно от мировых котировок нефти и отсутствия кризисов на границе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых. Решение принято на фоне ускорения инфляции: в августе рост потребительских цен достиг 8,1% в годовом измерении и оказался выше траектории, которую регулятор прогнозировал ранее.