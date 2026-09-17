Невтішний прогноз щодо цін: що раптом заявили в НБУ

Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% річних. Рішення прийнято на тлі прискорення інфляції: у серпні зростання споживчих цін досягло 8,1% у річному вимірі і виявилося вищим за траєкторію, яку регулятор прогнозував раніше.

НБУ. Фото: з відкритих джерел

Глава НБУ Андрій Пишний пояснив посилення грошово-кредитної політики необхідністю стримати інфляційний тиск та підтримати стійкість гривні. За його словами, підвищення ставки має зробити гривневі активи привабливішими, стабілізувати валютний ринок та утримати інфляційні очікування під контролем.

Основний тиск на ціни, за оцінкою НБУ, пов'язаний із наслідками російської війни проти України, а також подорожчанням палива на фоні війни на Близькому Сході. Одночасно зростають виробничі витрати бізнесу, зокрема витрати на електроенергію, логістику та оплату праці.

При цьому внутрішній попит та ринок праці поки що зберігають стійкість. Пишний зазначив, що середня зарплата у липні, а за попередніми оцінками і у серпні, продовжувала зростати високими темпами. Це підтримує споживчий попит та створює додатковий фундаментальний тиск на ціни.

Одним із чинників, який здатний стримувати інфляцію, у НБУ називають значну пропозицію продуктів харчування на внутрішньому ринку. Зокрема, на нього впливає обмежена можливість вивезення урожаю через Чорне море.

У регуляторі вважають, що нове підвищення ставки не має суттєво вдарити по кредитуванню. При цьому липневе підвищення вже сприяло збереженню попиту на гривневі депозити та державні облігації, що, за оцінкою НБУ, обмежувало тиск на валютний ринок.

Окремим ризиком залишається міжнародне фінансування. Пишний наголосив, що зовнішня допомога є критично важливою для макрофінансової стабільності України. На тлі менших, ніж очікувалося, обсягів офіційного фінансування у липні–серпні фіскальна політика стала стриманішою, а міжнародні резерви скоротилися.

У НБУ очікують, що інфляція почне уповільнюватися 2027 року. Регулятор розраховує, що посилення грошово-кредитної політики допоможе повернути зростання цін на стійку траєкторію до цільового показника 5%.

Також видання "Коментарі" повідомляло – НБУ ексклюзивно розкрив новий прогноз щодо долара та резервів.



