Неутешительный прогноз по ценам: что вдруг заявили в НБУ

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых. Решение принято на фоне ускорения инфляции: в августе рост потребительских цен достиг 8,1% в годовом измерении и оказался выше траектории, которую регулятор прогнозировал ранее.

НБУ. Фото: из открытых источников

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил ужесточение денежно-кредитной политики необходимостью сдержать инфляционное давление и поддержать устойчивость гривны. По его словам, повышение ставки должно сделать гривневые активы более привлекательными, стабилизировать валютный рынок и удержать инфляционные ожидания под контролем.

Основное давление на цены, по оценке НБУ, связано с последствиями российской войны против Украины, а также подорожанием топлива на фоне войны на Ближнем Востоке. Одновременно растут производственные расходы бизнеса, в частности, затраты на электроэнергию, логистику и оплату труда.

При этом внутренний спрос и рынок труда пока сохраняют устойчивость. Пышный отметил, что средняя зарплата в июле, а по предварительным оценкам и в августе, продолжала расти высокими темпами. Это поддерживает потребительский спрос и создает дополнительное фундаментальное давление на цены.

Одним из факторов, который способен сдерживать инфляцию, в НБУ называют значительное предложение продуктов питания на внутреннем рынке. В частности, на него влияет ограниченная возможность вывоза части урожая через Черное море.

В регуляторе считают, что новое повышение ставки не должно существенно ударить по кредитованию. При этом июльское повышение уже способствовало сохранению спроса на гривневые депозиты и государственные облигации, что, по оценке НБУ, ограничивало давление на валютный рынок.

Отдельным риском остается международное финансирование. Пышный подчеркнул, что внешняя помощь критически важна для макрофинансовой стабильности Украины. На фоне меньших, чем ожидалось, объемов официального финансирования в июле–августе фискальная политика стала более сдержанной, а международные резервы сократились.

В НБУ ожидают, что инфляция начнет замедляться в 2027 году. Регулятор рассчитывает, что ужесточение денежно-кредитной политики поможет вернуть рост цен на устойчивую траекторию к целевому показателю в 5%.

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