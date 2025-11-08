Ціле місто повністю залишилося без світла: перші деталі

Станом на ранок 8 листопада електропостачання відсутнє на всій території міста Кременчук Полтавської області. Розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

“Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. Цього разу під атаку потрапив і наш район. Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста”, — наголосив міський голова Кременчука.

За його словами, влада проводить необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Усі комунальні і аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі.

Варто зазначити, що на Полтавщині Кременчук став не єдиним містом, яке постраждало від російських ударів і тепер має проблеми з електропостачанням. Місто Горішні Плавні теж переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі. Міська влада наголошує, що комунальники намагаються відновити постачання води та теплової енергії, але на швидке повернення світла очікувати не варто.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 8 листопада російський ударний дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Вибух стався після другої години ночі та спричинив часткове руйнування будівлі – знищено кілька квартир із четвертого по шостий поверх. Загорілося одразу кілька приміщень, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС України.

Під час розбирання завалів надзвичайники врятували 28 людей, серед них – п’ятеро дітей. На жаль, у квартирі на п’ятому поверсі знайшли загиблу жінку. За медичною допомогою звернулися десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. Шістьох людей, серед них одну дитину, госпіталізували.

На місці працюють усі екстрені служби. Для мешканців розгорнули три пункти незламності, де можна зігрітися та отримати допомогу психологів ДСНС.



