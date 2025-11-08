Целый город полностью остался без света: первые детали

По состоянию на 8 ноября электроснабжение отсутствует на всей территории города Кременчуг Полтавской области. Разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Враг продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. В этот раз под атаку попал и наш район. В настоящее время электроснабжение отсутствует на всей территории города", — подчеркнул городской голова Кременчуга.

По его словам, власти проводят необходимые меры, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотвода и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Все коммунальные и аварийные службы вовлечены в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и работают в усиленном режиме.

Стоит отметить, что в Полтавской области Кременчуг стал не единственным городом, который пострадал от российских ударов и теперь испытывает проблемы с электроснабжением. Город Горишние Плавни тоже переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре. Городские власти подчеркивают, что коммунальщики пытаются возобновить поставки воды и тепловой энергии, но быстрого возвращения света ожидать не стоит.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.

Во время разборки завалов чрезвычайники спасли 28 человек, среди них – пятеро детей. К сожалению, в квартире на пятом этаже обнаружили погибшую женщину. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, в том числе двое детей. Шестерых человек, среди них одного ребенка, госпитализировали.

На месте работают все экстренные службы. Для жителей развернули три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить помощь психологов ГСЧС.



